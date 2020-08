Anche Comunità Civica Toscana sostiene la candidatura di Giorgio Del Ghingaro

Anche Comunità Civica Toscana è a fianco del sindaco Giorgio Del Ghingaro e appoggia la sua candidatura alle prossime amministrative.

“L’esperienza civica di Del Ghingaro – dicono dalla lista – è partita nel 2015 con cinque liste civiche, tante anime che hanno fatto delle diverse sensibilità un punto di forza. Esempio più che positivo per tutta la regione, da sempre fucina di una cultura amministrativa consolidata”.

“Insieme possiamo elaborare un “modello Toscana” – prosegue – he metta i cittadini al primo posto, che valorizzi le varie identità locali che formano il tessuto di una Regione importante, la nostra. Insieme saremo in grado di combattere, nei fatti, il qualunquismo e il pressappochismo che troppo spesso si insinuano nelle esperienze politiche. Viareggio è un comune di rilievo, il secondo in Toscana per numero di abitanti fra quelli che a settembre dovranno decidere da chi essere amministrati. Comunità Civica Toscana ha scelto: Giorgio Del Ghingaro è il nostro candidato“.