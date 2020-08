Estate a Capannori, pioggia di eventi nel weekend

Va avanti con numerosi eventi la stagione culturale estiva di Capannori che vede numerosi eventi diffusi su tutto il territorio comunale raccolti in un cartellone unico Estate a Capannori 2020 promossa dal Comune in collaborazione con associazioni e vari soggetti del territorio.

Si è da poco conclusa con successo la rassegna Tempi Moderni – La commedia rivista svoltasi nelle corti, mentre proseguono gli appuntamenti della rassegna …Ma la notte sì nell’area verde sul retro del municipio, del festival Stanno Tutti Bene alla tenuta Lenzini di Gragnano e della rassegna Al centro della scena nel Compitese. Il 21 agosto inoltre prenderà il via l’iniziativa L’altro Scrigno di Pandora al parco Pandora di Segromigno in Monte.

Questi gli eventi in programma nei prossimi giorni.

…Ma la notte sì: domani (7 agosto) alle 21,30 concerto Puccini sotto le stelle in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini. Si esibiranno Marina Bubareva, soprano, Tiziano Barontini, tenore; Massimo Morelli, pianoforte; sabato 8 agosto 21,15 proiezione del film Figli di Giusepe Bonito (Italia 2020, 98′); domenica 9 agosto alle 21,30 100 anni di favole… al telefono in collaborazione con Lucca Classica. Un percorso di parole, musica, teatro dedicato alla figura di Gianni Rodari. Musiche di Ravel, Grieg, Debussy, Farlkas, Bizet, Mussorgsky. Per informazioni www.comune.capannori.lu.it .

Stanno tutti bene (dalle 18 alle 24): domani (7 agosto) Ascanio Celestini e incontro letterario con Paolo Ciampi; sabato 8 agosto Colectivo Panattoni, incontro letterario con Marco Vichi; domenica 9 agosto Tommaso Novi (ex Gatti Mezzi) e incontro letterario con Leonardo Gori. Per informazioni www.stannotuttibene.it

Al centro della scena: Centro culturale compitese venerdì (7 agosto) alle 21,30 conpagnia La Combriccola in Mamma mia, questa tennologia commedia comica di Marco Nicolosi. Per informazioni www.camelielucchesia.it

L’altro scrigno di Pandora: da venerdì 21 a domenica 23 agosto il parco ospiterà quattro appuntamenti rivolti ad adulti e bambini. Venerdì 21 alle 21,15 spettacolo di musica e majorettes Quando la Banda passò che sarà eseguito dalla Banda spettacolo La campagnola di Marlia, sabato 22 agosto ore 17.30 spettacolo di magia per i più piccoli, con Mago Ale; alle 21,15 concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte La banda nelle corti, domenica 23 agosto alle 21,15 spettacolo della Compagnia de’ Sonati che metterà in scena Speriamo venga gente.