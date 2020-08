Rischio licenziamenti alla Progest, il sindaco: “Porteremo la situazione in Regione”

Incontro con i lavoratori della Progest-ex Ondulati Giusti per il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio e l’assessore Daniel Toci.

I lavoratori sono riuniti in presidio per chiedere certezza alla proprietà rispetto al futuro dell’azienda: “Si parla di ristrutturazioni, si parla di licenziamenti – commenta D’Ambrosio – Per noi, prima di tutto, è opportuno parlare con l’azienda e capire esattamente che intenzioni abbia rispetto allo stabilimento di Altopascio, strategico per la posizione e per il polo produttivo che rappresenta da sempre”.

“Se ci sarà bisogno – prosegue il sindaco – porteremo la situazione ai tavoli regionali: ho già parlato con la proprietà e continuerò a farlo nei prossimi giorni, siamo in contatto con i lavoratori e continueremo a esserlo nei prossimi giorni, al loro fianco ancora una volta, per risolvere nel miglior modo possibile tutta questa vicenda. Da parte dell’amministrazione comunale c’è tutta la disponibilità a supportare Progest nel piano di rilancio. Attenzione, determinazione, presenza”.