Porto di Viareggio, Zucconi (Fdi): “Smantellato un ponte della Madonnina”

“Si legge in questi giorni lo sfoggio in pompa magna del sindaco Giorgio Del Ghingaro per l’inaugurazione della banchina commerciale del porto di Viareggio. Tutti felici e contenti? Non direi proprio. I diportisti lamentano infatti lo smantellamento di un pontile, fatto letteralmente a pezzi per ripararne altri due. Così, senza preavviso, né cercando di trovare soluzioni alternative”. Questo il commento del deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

“ICare, che ha acquistato l’approdo turistico oggetto di lavori in corso – dice Zucconi – ha infatti intrapreso un primo intervento da 400mila euro utilizzando i ‘blocchi’ del pontile numero otto, tolto così dall’approdo, per sostituire gli equivalenti dei pontili sei e sette. Tutto questo perché? Per fare posto a barche di dimensioni maggiori, determinando al contempo un minore incasso che si aggira attorno alla considerevole cifra di 400mila euro”.

“Insomma, si smantella senza avvisare – conclude Zucconi – e soprattutto senza trovare soluzioni e si permette una perdita cospicua in termini di entrate: chiedo all’amministrazione cosa ci sia da festeggiare, ma soprattutto ICare spieghi come vorrà risolvere la questione dell’area di approdo della Madonnina“.