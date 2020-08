Salvini e Ceccardi, nuovo appuntamento al gazebo della Lega a Viareggio

Matteo Salvini e Susanna Ceccardi tornano a Viareggio.

Lo comunica la sezione della Lega per Salvini Premier di Viareggio. Domenica mattina (9 agosto) alle 9,30 al gazebo della Lega in Piazza Campioni in passeggiata ci saranno presenti l’ex vicepremier e la candidata alla presidenza della Regione Toscana, per incontrare cittadini, imprenditori e turisti .

“Vi aspettiamo – dice Maria Domenica Pacchini della Lega di Viareggio – per questo importante incontro, dove presenzieranno anche i candidati alle amministrative di Viareggio. Sarà possibile firmare per testimoniare vicinanza e solidarietà al nostro capitano e, per gli interessati, procedere al tesseramento alla sezione territoriale della Lega per Salvini Premier”.