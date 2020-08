Per la candidata Paci arrivano Ceccardi e Salvini

Domani (9 agosto) doppio appuntamento per le liste civiche a sostegno di Barbara Paci.

Dopo la visita al gazebo della Lega, in piazza Campioni a Viareggio, dove alle 9,30 sono attesi Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, la candidata a sindaco Barbara Paci si sposterà al primo gazebo delle liste civiche allestito in piazza del Popolo a Torre Del Lago, dove accoglierà a parlerà con i cittadini.

La sera, alle 18,30, a Torre Del Lago, in via Marconi, verrà inaugurata la sede della lista civica Per la nostra terra Partite Iva dove interverrà la candidata a sindaco Barbara Paci insieme ai rappresentati di lista.