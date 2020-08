Contributi alle aziende per gli affitti, la Cna mostra come ottenerli

Quali sono le procedure di accesso ai contributi di aiuto per gli affitti del Comune di Lucca? La Cna ha indetto una conferenza per illustrare alle aziende i passi da seguire per ottenere i 500 euro di contributo previsti per il pagamento dell’affitto dei mesi di marzo e aprile. Ad usufruirne possono essere solo le attività rimaste senza lavoro durante il periodo del lockdown con sede legale e operativa nel Comune di Lucca. L’appuntamento è su zoom mercoledì (12 agosto) alle 18.

I criteri per l’assegnazione previsti sono: contratto regolarmente registrato, assenza di conflitti di interesse fra locatario e locatore, non avere già beneficiato dell’esenzione del canone per il suolo pubblico, non avere un volume di affari superiore a 500 mila euro per cessione di beni e a 350 mila euro per i servizi e non avere una superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati.

A breve sarà emesso un bando con i criteri, le procedure e la modulistica da inoltrare e la scadenza dovrebbe essere fissata entro fine agosto. La Cna di Lucca ha così organizzato una video conferenza, tramite zoom, per illustrare alle aziende come procedere per fare la richiesta per mercoledì (12 agosto) dalle 18 alle 19,30, con la partecipazione dell’assessora del Comune di Lucca Valentina Mercanti. Gli interessati per poter partecipare devono inviare una mail a tesi@cnalucca.it.