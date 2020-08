Santa Margherita, arriva l’illuminazione pubblica in via della Madoninna

Sono dodici i nuovi punti luce installati su via delle Madonnina. A breve saranno terminati infatti i lavori da parte dell’amministrazione comunale di Capannori per dotare di illuminazione pubblica il tratto sprovvisto a Santa Margherita tra via dell’Immagine Farnocchia e l’incrocio con via del Marginone. I nuovi punti luce a led ad alta efficienza installati sono montati su pali metallici a sbraccio dell’altezza di circa 8 metri dal piano stradale. L’intervento, per un importo complessivo di circa 42 mila euro, prevede anche la realizzazione di un cavidotto elettrico interrato di alimentazione e del relativo quadro elettrico di comando.

“L’obiettivo di questo intervento è rendere più sicuro questo importante tratto di viabilità dell’area centrale piuttosto transitato, nelle ore serali e notturne recependo anche le richieste dei residenti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Una buona illuminazione è infatti importante sia per la sicurezza stradale di automobilisti, pedoni e ciclisti sia come deterrente contro piccoli reati e furti. L’opera rientra in una programmazione più ampia di interventi volta a migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica sul territorio andando ad intervenire in quelle aree dove questa risulta più scarsa”.

Prossimamente prenderanno il via altri interventi per l’installazione di nuovi punti luce in via del Marginone, nella zona est, sempre a Santa Margherita e in via di Tiglio a Pieve San Paolo.