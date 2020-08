Pucciniano, Tosca e Madama Butterfly anche sul maxi schermo in piazza Mazzini

L’amministrazione comunale e la fondazione Festival Pucciniano, per rispondere alle numerose richieste da parte di spettatori che non sono riusciti a trovare posto in teatro per assistere alle rappresentazioni di Tosca e Madama Butterfly del cartellone 2020, hanno deciso di rendere fruibile la diretta delle ultime due rappresentazioni (Tosca 14 agosto e Madama Butterfly 21 agosto), oltre che in tutto il mondo, anche attraverso la piattaforma di Italia Festival.

Quest grazie al supporto del ministero degli esteri e la rete degli istituti italiani di cultura,

Saranno riprodotte anche su maxi schermo installato in piazza Mazzini dove sarà anche allestita un platea di 180 posti. Una diretta resa possibile grazie alla collaborazione di Noi Tv che trasmetterà l’opera in diretta anche in televisione

“Il Festival Puccini – dichiara la presidente Maria Laura Simonetti – si è distinto nel mondo per il coraggio e la capacità di non fermare la musica. Ce lo ha riconosciuto il pubblico e autorevoli giornalisti che di Viareggio e del festival hanno scritto in tutto il mondo, dal The Times che cita Torre del Lago come modello di teatro che è stato capace di resistere alle difficoltà post pandemia, alla stampa tedesca che ha elogiato la capacità della Fondazione di allestire l’opera in forma completa e soprattutto nel massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza”.

“Quando abbiamo pensato a questa stagione – dichiara Giorgio Battistelli – erano davvero tante le incognite e i dubbi, abbiamo scelto di andare in scena, lo abbiamo fatto con senso di responsabilità e oggi siamo davvero fieri per essere riusciti ad assecondare questa grand voglia di musica e di cultura. Ringrazio veramente tutti gli artisti, i professori d’orchestra, tecnici, comparse, che con noi hanno creduto in questa stagione da sold out – afferma il direttore artistico Giorgio Battistelli -, che ha dato a tutti noi grande soddisfazione, confermandoci che sulla paura della morte vince la voglia di musica e di creatività. Il bisogno di musica che ogni giorno il pubblico ci manifesta è veramente uno stimolo fondamentale alla creatività”, continua Battistelli.

Ed è per questo che alla vigilia dell’ultima rappresentazione il 20 agosto sul lungomare di Viareggio va in scena la Promenade Puccini, 9 isole musicali distribuite su tutta la passeggiata per ascoltare musica dal vivo. Saranno i giovani artisti della Puccini accademy i protagonisti di queste isole musicali pucciniane, dedicate ai capolavori del Maestro che si esibiranno in contemporanea dalle ore 22 alle 23, mente la banda Corpo musicale Pardini sfilerà sul lungomare. Una festa della Musica per Viareggio e per Puccini.