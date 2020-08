Raffaello Sanzio e la filosofia, una conferenza a Palazzo Mediceo di Seravezza

In una delle sue opere più celebri, La Scuola di Atene, Raffaello Sanzio esalta la ricerca razionale e il pensiero filosofico come fondamenti della cultura classica in parallelo con la fede e la teologia. Lo fa anche in altri suoi dipinti evocando, in modo più o meno evidente, la facoltà dell’essere umano di conoscere il vero attraverso la scienza e la filosofia.

Un tema affascinante, che sarà al centro della conferenza che il professor Riccardo Sandri terrà domani (12 agosto), alle 18,30, nel giardino di palazzo Mediceo a Seravezza. La conferenza, dal titolo Insegnamenti di filosofia dalle opere di Raffaello Sanzio (1520 – 2020) è a cura della biblioteca comunale Sirio Giannini.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: telefono 0584.757770/71, email:biblioteca@comune.seravezza.lucca.it.