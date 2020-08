Lavori all’acquedotto del Nottolini, sopralluogo per gli assessori Serena Mammini e Gabriele Bove con i tecnici comunali in vista dell’inizio dei lavori al tempietto e alla prima parte del monumento.

“Finalmente – dice l’assessore Bove – sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’acquedotto del Nottolini. Intervento che rientra in un più ampio disegno di cura della città e del suo patrimonio storico e architettonico, valorizzando anche temi importanti come quello del paesaggio e dell’acqua, di cui Lucca è ricca”.

Da pochi giorni è stata riaperta la fontana del Nottolini in piazza del Salvatore, in pieno centro cittadino.