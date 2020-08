Al Seravezza Pozzi arriva il difensore centrale Andrea Bagnai

Nuovo arrivo per il Seravezza Pozzi Calcio. Il difensore centrale di lunga esperienza Andrea Bagnai è la pedina che ancora mancava nella scacchiera di mister Vangioni che vede così rinforzare il proprio reparto arretrato.

Fiorentino, classe 1992, Andrea Bagnai tira i primi calci a Rignano sull’Arno e da qui passa a Firenze dove trascorre ben otto anni in viola. Con la Fiorentina compie tutta la trafila delle giovanili fino a disputare due campionati Primavera nell’ultimo dei quali, 2010-11, la sua squadra arriverà fino alla semifinale scudetto.

Durante questi anni ci sono anche le maglie della nazionale under 17 e under 18 e di quella Under 19. In totale saranno dodici le sue apparizioni in maglia azzurra incluso il mondiale under 17 disputato in Nigeria nel 2009, torneo nel quale l’Italia verrà eliminata nei quarti di finale dalla Svizzera poi campione dopo aver battuto la Nigeria nella finalissima.

Dalla Fiorentina alla Carrarese in C1 dove rimarrà per due stagioni esordendo con i giallo-azzurri in quella categoria e, nello stesso livello, le successive esperienze a Prato e Lumezzane prima di cimentarsi in serie D con la Fortis Juventus e quindi con Mezzolara e Bastia, e con quest’ultima squadra nostro avversario nella stagione 2018-19. Stagione invece divisa a metà tra Legnago e Montevarchi quella ultima disputata.