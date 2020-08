Assessori e consiglieri uscenti più tante new entry: ecco la Lista Del Ghingaro

Sport, scuola, pesca, sanità, sono tante le anime che caratterizzano la Lista Del Ghingaro, dagli assessori attualmente in carica, 4 in tutto, a otto consiglieri comunali della maggioranza, e un consigliere del Cda della Fondazione Carnevale.

15 donne e 9 uomini, candidati nella lista blu, che porta il nome del sindaco.

Nel dettaglio, in ordine alfabetico sono Marilisa Barbieri, 45 anni, comunicazione; Azzurra Benvenuti, 44 anni, avvocato; Silvia Bertolucci, 46 anni, avvocato; Giuseppe Bonuccelli, 56 anni, tassista; Maria Stefania Carraresi, 64 anni, ex bancaria; Monica Guidi, 51 anni, consulente aziendale; Chiara Consani, 38 anni, avvocato; Stefano Faver, 55 anni, dottore commercialista; Duilio Francesconi, 61 anni, medico; Marina Gridelli, 56 anni, veterinario; Carlo Lippi, 70 anni, ristoratore in pensione; Patrizia Lombardi, 56 anni, imprenditrice; Ilaria Lucarini, 46 anni, impiegata; Alessandra Malfatti, 46 anni, presidente della Cittadella della Pesca; Federico Masi, 42 anni, agente immobiliare; Maria Sandra Mei, 46 anni, attuale assessore; Federico Pierucci, 34 anni, impiegato comunale; Gloria Puccetti, 65 anni, insegnante; Matteo Ricci, 39 anni, insegnante; Rodolfo Salemi, 31 anni, rappresentante faramaceutico; Laura Servetti, 49 anni, avvocato; Ambra Sinagra, 38 anni, imprenditrice; Ilaria Tosi, 47 anni, consulente del lavoro; David Zappelli, 48 anni, avvocato.