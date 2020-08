Elezioni, a Forte dei Marmi si vota nelle palestre delle scuole

A Forte dei Marmi le prossime elezioni si svolgeranno nelle palestre scolastiche. “Siamo riusciti così – annuncia Alberto Mattugini, consigliere delegato alla pubblica istruzione – ad evitare ulteriori disagi ai bambini, famiglie e personale scolastico, già fortemente penalizzati dalla quarantena del Covid”.

L’annuncio viene dal consigliere Mattugini che spiega come, con una delibera adottata dalla giunta comunale in questi giorni, siano state individuate le palestre adiacenti alla scuole Carducci, Don Milani e Pascoli come sedi destinate ad ospitare le prossime consultazioni regionali e referendarie in programma il 20 e 21 settembre prossimi.

“Quando i decreti di convocazione dei comizi hanno stabilito quelle date – sottolinea Mattugini – il nostro primo pensiero è stato per le scuole, che da sempre ospitano nelle loro classi, i seggi elettorali e che avrebbero dovuto sospendere di nuovo l’attività didattica a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. Abbiamo pensato ai bambini che già hanno subito gli effetti della quarantena e che avrebbero dovuto interrompere una routine appena recuperata; ai genitori che avrebbero dovuto di nuovo stravolgere, anche se solo per qualche giorno, la propria organizzazione familiare ed infine al personale della scuola che in questi mesi estivi ha dovuto adoperarsi senza sosta per consentire agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza”.

“Infatti collocare, come di consueto, le sezioni elettorali dentro le aule avrebbe significato – conclude Mattugini – buttare all’aria il lavoro fatto per posizionare banchi e sedie alla dovuta distanza richiesta dalle disposizioni anti-Covid oltre a dover sanificare nuovamente spazi ed arredi”.

Questa scelta, che risponde ad una sollecitazione pervenuta a tutti i Comuni dal ministero dell’interno e dall’associazione nazionale dei Comuni Italiani, di fatto non comporterà cambiamenti per gli elettori che continueranno a votare agli indirizzi indicati sulle rispettive tessere elettorali e semplicemente accederanno dalla palestra anziché dall’ingresso principale della scuola.