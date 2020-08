Lavori Gaia, possibili disagi per tre giorni a Piano di Conca

Tre giorni di lavori sulla rete dell’acquedotto di Massarosa a Piano di Conca.

Martedì (18 agosto) dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Verde a Piano di Conca. Saranno interessati circa 20 utenti.

Mercoledì (19 agosto) dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Pianaccese sempre a Piano di Conca. Saranno interessate 73 utenze.

Venerdì (21 agosto) dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Torre, via Verde, via Pianaccese, via Pignana, via delle Sezioni, via Sezioni e via Erpio. Saranno interessati 264 utenti.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti.

I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La società Gaia si scusa per il disagio.