My God is Blues, cena e musica all’agriturismo Alle Camelie

Un progetto narrativo, musicale, fotografico e illustrato; un connubio ideale di quattro arti al centro delle quali c’è il Blues. Questo è My God is Blues, recital di e con Cristiano Soldatich, Marcello Rossi, Andrea Berti e Marco Di Grazia, che andrà in scena giovedì (20 agosto) all’agriturismo Alle Camelie di Pieve di Compito.

Durante il live, in una veste rinnovata per l’occasione, si racconteranno storie del Blues, si suoneranno e canteranno canzoni, dipanando attraverso fotografie e illustrazioni le tappe di un viaggio fra la nostra terra e il Delta del Mississippi, con storie, leggende, personaggi al confine fra realtà e fantasia.

Prima dello spettacolo, alle 20 nel cortile di fronte alla vecchia limonaia di villa Orsi, si terrà una cena all’insegna della cucina biologica e della sostenibilità. Questo il menù pensato dalla cuoca Elena Pardini per l’occasione: antipasto toscano con focaccia fatta in casa e assaggi di salumi e formaggi locali, ravioli con pomodoro fresco Canestrino di Lucca, dalla macelleria Bullentini rosticciana e salsiccia al forno con contorni di stagione e per finire crostata con la frutta dell’agriturismo. Tutto accompagnato da vino rosso biologico di produzione dell’azienda (annata 2017), vino bianco dell’azienda Carmignani di Montecarlo, acqua naturale e caffè.

Il costo della serata, comprensivo di cena e spettacolo, è 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini sotto i 12 anni. È necessaria la prenotazione a info@allecamelie.it o 393.5555740.

Dal 1996 l’Agriturismo alle Camelie investe sui principi etici dell’ecosostenibilità e del biologico. La produzione più importante è sicuramente l’olio, seguono l’ottimo vino e, solo per la cucina del nostro ristorante, l’orto e il frutteto. Per preparare le nostre cene usiamo prodotti locali di pastori, allevatori e coltivatori che conosciamo personalmente. I legumi e i cereali sono dell’Azienda agricola Matteucci di Colle di Compit. I formaggi sono dell’azienda agricola Giorgi di Castelvecchio di Compito. La carne e gli affettati della macelleria Bullentini di San Lorenzo a Vaccoli che tratta solo carne locale. Il vino bianco è dell’azienda agricola Carmignani di Montecarlo. La pasta è dell’azienda agricola I Seminanti di San Miniato che coltiva e lavora grani antichi di qualità Senatore Cappelli. La frutta, la maggior parte della verdura, l’olio e il vino rosso sono di produzione propria.