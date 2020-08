A Lucca la finale regionale di ‘A voice for Europe’

Sabato (22 agosto) la Lucca Youth Musical Academy (Lym), ospiterà la finale regionale di A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia edizione 2020, il prestigioso concorso canoro internazionale giunto al suo 52esimo anno di vita. A Lucca arriveranno i talenti della Toscana e zone limitrofe selezionati nel corso dei casting svolti nei mesi scorsi.

L’appuntamento, che sarà condotto da Simone Rossi, è per sabato dalle 21 a Lucca, in via Orzali 377. L’ingresso all’evento, organizzato da Lym e dalla responsabile regionale del festival Antonella Pera, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid e attualmente non è consentita la partecipazione del pubblico nell’area delle esibizioni.

I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dall’1 al 4 settembre a Chianciano Terme. Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni, che saranno half playback e di fronte al pubblico.

Tra i giurati attualmente annunciati: Valentina Farci, talent scout dell’etichetta discografica My Records, direttrice e responsabile artistica di eventi musicali, titolare della Cluster Sonic; Simon Valentino, musicista, arrangiatore ed insegnante di canto, diplomato presso il conservatorio Cherubini di Firenze, collabora con numerose realtà teatrali e musicali toscane; Vijay Pierallini, diplomato in violino al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, titolare della scuola di musical Lym di Lucca dove insegna anche canto moderno; Andrea Caciolli, pianista, cantante, cantautore, collabora con la Versiliana Festival e con artisti di chiara fama e numerose realtà musicali; Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama indie rock italiano, fonico audio con studio di registrazione su Daw Pro Tools, collabora con Jam Music Academy, Maison Blanche recording, Holophonic virtual audio, nNw age music.

Solo i migliori accederanno alle rispettive finali di categoria.

Per informazioni sulla tappa di finale regionale: Antonella Pera (334.3308960). Tutte le informazioni sul festival sono sul sito ufficiale https://www.voceeuropa.it.