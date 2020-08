Concerto solista per Roby Facchinetti a Villa Bertelli

Grande concerto a Villa Bertelli domani (17 agosto) alle 21,30. Sul palco Roby Facchinetti che, reduce dal grande successo del tour in Canada insieme a Riccardo Fogli, è pronto a tornare sul palco, protagonista di un imperdibile tour da solista.

Inseguendo la musica è la tournée in cui l’indimenticabile artista ripercorrerà, insieme al suo pubblico, i successi che hanno conquistato intere generazioni. Un viaggio a ritroso nel tempo, che porterà gli spettatori a rivivere esaltanti emozioni con le sue più belle canzoni. Come dice spesso Roby: “La musica non mi basta veramente mai! Vi aspetto sotto il palco… Conto sul vostro affetto sull’amore per la musica”.

I prezzi dei biglietti : Poltronissima 50 euro . Poltrona 45 euro . Seconda poltrona 40 euro .

Prevendite autorizzate circuito TicketOne: www.ticketone.it e punti vendita biglietteria a Forte dei Marmi: Villa Bertelli, Via Mazzini 200 (0584.787251 – info@villabertelli.it)