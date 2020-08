Si è conclusa la manifestazione religiosa in onore alla cara e miracolosa Madonna delle Grazie che si venera a Tofori.

Una manifestazione quest’anno ancora più solenne per chiedere a Maria la sua materna protezione da tutte le “pesti” dei nostri tempi. I festeggiamenti sono iniziati venerdì (14 agosto) quando nel tardo pomeriggio con un catena umana il simulacro della Madonna è stato delicatamente preso tra le braccia da alcuni parrocchiani di Tofori per essere poi collocato amorevolmente sulla barella artisticamente decorata di fiori.

Alle 21 dopo la funzione religiosa celebrata all’aperto dal parroco da don Damiano Pacini, per le vie di Tofori alto si è snodata la processione a cui hanno preso parte, insieme alla compagnia dell’Assunta di Tofori, le compagnie di San Pietro, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, Camigliano, Petrognano e Matraia rappresentata dal parroco don Renato Monacci. Tutte le confraternite innanzi, in mezzo la Vergine e in ultimo il corteo dei fedeli giunti da tutti i paesi circonvicini.

Dopo una breve sosta alla cappellina di Cima Tofori, il corteo si è ricomposto raggiungendo in breve la chiesa dove, dopo la solenne benedizione il corteo si è sciolto.

Ieri (15 agosto) spuntata appena l’alba le campane di Tofori hanno iniziato a suonare per accogliere i tanti fedeli accorsi per la celebrazione delle quattro sante messe tutte presiedute dal parroco don Damiano Pacini. Le prime due, quelle delle 7 e delle 8, all’aperto con la statua della Madonna quasi a voler unire il cielo alla terra. Nel pomeriggio infine recita del santo rosario al termine del quale la statua della Madonna è ritornata sull’altare maggiore della chiesa di Tofori.

Tanta la partecipazione e la commozione per questa festa alla santa vergine tanto cara ai parrocchiani e a tanti fedeli cui sempre ricorrono con viva fede e sincero amore in ogni loro bisogno.