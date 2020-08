Sistema Ambiente, coppia di anziani protesta: “Più rispetto e umanità nei servizi al pubblico”

Sistema Ambiente, arriva una lamentela per il servizio di consegna dei nuovi contenitori per i rifiuti nella sede di Borgo Giannotti. Arriva da una coppia di anziani.

“Mio marito – spiega una signora – è andato a Sistema Ambiente per la riconsegna di alcuni contenitori. Ha chiesto se potevano aprirgli lo sbarramento per lo scarico. Gli è stato risposto che doveva parcheggiare dove avesse trovato posto e fare la riconsegna a mano dei numerosi contenitori. Mio marito ha detto di avere 80 anni e con il caldo notevole non avrebbe potuto fare il tragitto dal parcheggio coi contenitori in mano. L’operatore ha risposto che almeno lui era arrivato a 80 anni”.

“La risposta ha umiliato mio marito che è ritornato a casa coi contenitori – prosegue la signora – Dopo una riflessione sono andata io a Sistema Ambiente e ho chiesto ad un operatore ecologico se potevo fargli una domanda. Mi è stato risposto in malissimo modo di no nel modo più assoluto. Ho trovato dove andare per fare la riconsegna e ho segnalato l’accaduto. Mi è stato risposto che le regole vanno rispettate e anche io sono dello stesso parere. Quello che va rispettato è anche e soprattutto il rapporto utente-operatore. L’educazione e la disponibilità a risolvere velocemente problemi devono essere le priorità di chi svolge un lavoro col pubblico senza infrangere le regole. Insieme, con senso civico e umanità, si ottengono ottimi risultati”.

“La mia esigenza non è quella di sollevare un polverone o punire qualcuno – conclude la signora – Penso che il servizio che l’utente paga profumatamente, debba essere umanizzato. Col rispetto reciproco, ognuno nei propri ruoli,n el rispetto delle regole, riusciremo molto meglio a rendere la nostra società più civile ed umana”.