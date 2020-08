Altopascio, il Comune si attrezza per garantire il rispetto delle norme anticontagio

Il Comune di Altopascio si attrezza per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Gli uffici comunali da due mesi sono regolarmente aperti al pubblico e ora avranno dei volontari della Misericordia di Altopascio in servizio per garantire il rispetto delle regole anti covid19, misurare la febbre all’ingresso e guidare i cittadini nelle varie necessità.

Gli uffici sono aperti per ricevimenti in presenza, ma resta valida l’indicazione di accedere ai vari uffici tramite appuntamento, così da evitare assembramenti e file all’interno degli spazi comuni. Per appuntamenti con l’Urp, protocollo e segreteria è possibile chiamare lo 0583.216455; per anagrafe e stato civile il numero 0583.216305; per sociale e scuola i numeri 0583.216353 e 0583.216907; per tributi lo 0583.1925663; per l’ufficio urbanistica, edilizia, lavori pubblici e ambiente il numero 0583.216455; per contattare la biblioteca comunale e l’ufficio cultura e turismo il numero 0583.216280; per la polizia municipale lo 0583.216338.

Il sindaco riceve il giovedì, tutto il giorno, in presenza. Per richiedere l’appuntamento è sufficiente chiamare il numero 0583.216455.