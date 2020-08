Una piacevole visita a Malbacco con l\'Associazione Radio Nuova Azzurra

Spesso non ci accorgiamo che sono lì a proteggerci o più semplicemente ad assistere il visitatore nell’indicare, come in questo caso, la via giusta dove trascorrere in perfetta armonia uomo-natura una piacevole giornata in tutto relax.

Così capita di pensare di andare nel arco regionale delle Alpi Apuane per trascorrere del tempo nelle piscine naturali di Malbacco. Capita anche di parcheggiare l’auto e di chiedere indicazioni ad Andrea e Maria Rosa, volontari dell’associazione Radio Nuova Azzurra (presidente Faliero Vannoni) e di vedere la storica e critica d’arte (nella foto con Andrea e Maria Rosa) Giovanna M. Carli che sceglie sempre la Versilia per trascorrere le sue vacanze (la madre della Carli è originaria delle Alpi Apuane).

Incontri che fanno riflettere su quanto sia importante proteggere e valorizzare queste terre che risuonano di nomi altisonanti quali Michelangelo Buonarroti. Qui lo scultore veniva a scegliere i marmi per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze. Non a caso Giovanna M. Carli è stata un’intera estate in archivio, con un progetto dell’università degli studi di Pisa, a studiare le carte per ricostruire il percorso michelangiolesco.

Trovare sulla strada che conduce alle splendide piscine, dopo due chilometri a piedi e dopo il sentiero che scende nel bosco per altri dieci minuti l’associazione Radio Nuova Azzurra con il proprio gazebo e poter chiedere informazioni è un valore aggiunto da considerare, come lo è lo studio dal punto storico artistico di un luogo. Contare sulla cultura e sui volontari è la risorsa del paese, valorizzare queste risorse un dovere.