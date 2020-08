Vivere il Centro Storico: “Varchi aperti, parcheggio impossibile per residenti”

“Di solito ad agosto non è mai stato difficile trovare un parcheggio sugli stalli gialli a causa del fatto che molti residenti sono in ferie. Quest’anno invece trovare uno stallo giallo libero è praticamente impossibile“. Ad affermarlo è il comitato Vivere il centro storico, che commenta i dati del Comune sull’occupazione dei parcheggi in città.

“L’assessore Marchini – dice Vcs – lamenta una riduzione del 50% del parcheggio sugli stalli blu durante il mese di luglio. Sicuramente una parte di questo calo è dovuto alla diminuzione di turisti mentre, altrettanto sicuramente, la gran parte di questo calo è legato al fatto che, con i varchi spenti e grazie alla prevedibile assenza di controlli, tutti possono parcheggiare gratuitamente ed impunemente sugli stalli gialli. Una perdita di entrate che si è andata a sommare a quella provocata dallo sconto sul secondo permesso“.

“Quando l’assessore Raspini affermò che l’efficacia pratica dello spegnimento di varchi era tutta da valutare – conclude il comitato – ci sembra che abbia peccato di superficialità. Non solo non è servito a nulla, ma ha danneggiato gli interessi dei residenti e perfino quelli delle casse comunali. Meglio sarebbe stato non toccare i varchi e allo stesso tempo dimezzare il prezzo della sosta sugli stalli blu. Quello sì che sarebbe stato un provvedimento intelligente”.