Misericordia di Capannori, bando per una assunzione

La Fraternita di Misericordia di Capannori, a seguito della concessione da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di un contributo a valere sul bando 2020-2021 Lavoro + Bene comune: nuove assunzioni, ha deciso di procedere all’assunzione di 5 addetti alle attività di prevenzione e supporto per contrastare il covid19 ed il supporto ad anziani e disabili per servizi socio sanitari. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato, part-time (20 ore settimanali), per 12 mesi, con inquadramento al livello sesto del contratto nazionale del settore assistenziale-socio sanitario (Uneba). Il personale individuato potrà essere impiegato anche in altre attività della Misericordia connesse alla sicurezza e alla prevenzione.

Requisiti richiesti: non svolgere allo stato attuale alcuna attività lavorativa; non percepire (né la persona facente domanda, né i componenti del nucleo familiare) alcun sussidio di provenienza pubblica e/o privata diretti a facilitarne la ripartenza lavorativa; oppure avere un reddito familiare mensile, di qualunque tipologia, non superiore a 500 euro aumentato di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare oltre il primo; essere disponibile al turno nei giorni festivi; essere disponibile a seguire tutte le profilassi e i controlli inerenti la prevenzione del Covid-19.

Fatti salvi i criteri espressamente previsti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Misericordia di Capannori, procederà all’assunzione dopo una valutazione dei candidati attraverso, eventualmente, anche ad un colloquio conoscitivo e psico-attitudinale. Nella valutazione saranno considerati titoli di precedenza: essere volontari della Misericordia di Capannori; essere residenti nei Comuni di Capannori o comuni limitrofi nella provincia di Lucca.

Le domande, indirizzate alla Misericordia, dovranno pervenire, tramite curriculum vitae, agli uffici della Fraternita entro le 13 del 24 agosto.

Per informazioni o chiarimenti si invita a scrivere a info@misericordiacapannori.it