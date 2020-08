Rifiuti, i commercianti di viale Castracani protestano contro i ritardi nel ritiro

Protestano i commercianti di viale Castracani: i rifiuti non vengono ritirati e rimangono accatastati per ore e giorni creando notevoli disagi ai residenti e soprattutto alle attività commerciali.

Si fanno portavoce del malcontento generale del servizio di ritiro dei rifiuti i titolari della Pizzeria Le Mura: “E’ già successo numerose volte che la spazzatura non sia stata raccolta. Per noi e per garantire tutta l’igiene pubblica, è fondamentale che i rifiuti vengano correttamente smaltiti per non avere problemi di cattivi odori, ma anche per una buona immagine dell’attività stessa e del decoro urbano. Abbiamo già telefonato numerose volte e inviato mail alla ditta che se ne occupa, ma la situazione non è cambiata. Sono settimane che ci lamentiamo per questo malfunzionamento”.

“Chiediamo – continuano i commercianti – che la situazione venga risolta immediatamente: non è accettabile che il sistema di raccolta differenziata funzioni in modo così intermittente e non puntuale. Noi ci impegniamo a raccogliere accuratamente i rifiuti, differenziandoli e cercando di non creare disagi alla comunità. E paghiamo regolarmente il servizio. Esigiamo pertanto che la ditta incaricata compia il servizio con altrettanta puntualità”.