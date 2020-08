“Una strada o una piazza per Oreste Baldassari”, l’idea di Fabrizio Giovannini

Una via, una piazza, un luogo pubblico di Marlia da intitolare a Oreste Baldassari, l’imprenditore scomparso lo scorso gennaio che del paese è stato l’anima nel supportare il mondo dell’associazionismo: dalla Misericordia alla banda del paese fino alla squadra di calcio della Folgor, di cui è stato presidente negli anni d’oro.

A proporre l’intitolazione è Fabrizio Giovannini, uomo di calcio che scenderà in campo alle prossime elezioni regionali sotto i vessilli di Forza Italia.

Per lui Oreste Baldassari è stato un esempio e un simbolo. Un legame tanto forte a livello umano da portare all’idea di perpetrare il suo nome anche ai posteri. “Con lui – spiega Giovannini – ho sempre mantenuto un rapporto cordiale e di amicizia e mi sono rivolto a lui per chiedere consigli in qualità di persona più esperta. Quando ero al Marlia da direttore si era allontanato un po’ dalla squadra, ma tutte le domeniche sera mi chiedeva via Sms il risultato della Folgor”.

“Era certamente – ricorda ancora Fabrizio – un personaggio schivo, cui non piaceva la ribalta, che faceva del bene ma non voleva che si sapesse. Sono proprio queste persone che non vogliono i riflettori i primi che dobbiamo ringraziare. Abbiamo un dovere di farlo come politica e come associazionismo”.

Parlando di Oreste Baldassari da Giovannini fioccano gli aneddoti: “Una volta gli chiesi – ricorda – di aiutare a trovare un posto di lavoro a un ragazzo serio, che avrei voluto con me al Marlia. Si tratta di Damiano Chiriacò, che aveva anche esordito fra i professionisti a Castelnuovo. Ebbene Oreste mi disse che si fidava di me e che lo avrebbe preso alla azienda di famiglia, Fratelli Baldassari. Damiano ci lavora ancora ed è uno dei dipendenti più stimati e questo è motivo per me di grande soddisfazione”.

“Quando c’era una partita importante – ricorda ancora Giovannini – era fondamentale per me portarlo nello spogliatoio per motivare i ragazzi e magari promettere un premio in caso di vittoria, che spesso era una cena”.

Un personaggio simbolo del paese, dunque, che ora Giovannini vuole onorare con una intitolazione. Il motivo è semplice quanto diretto: “Mi sento una persona fortunata – conclude Giovannini – perché nel mio percorso ho incontrato delle grandi persone. Una di queste è Oreste”.

E non è il solo a pensarla così. Il percorso è avviato, con la certezza che non mancheranno adesioni.

Foto Italo Matteucci