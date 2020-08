Nel pomeriggio è stata inaugurata la sede della lista civica Civicamente in appoggio alla candidata a sindaco Barbara Paci. L’inaugurazione ha visto la partecipazione dei candidati al consiglio comunale.

Un nuovo punto di ritrovo a Torre del Lago, in viale Venezia angolo via Vespucci che si aggiunge all’altra lista civica Per la nostra terra Viareggio e Torre Del Lago e Partite I.V.A. a sostegno di Barbara Paci con sede sempre nella frazione viareggina.

La candidata a sindaco Barbara Paci, ha voluto ribadire l’importanza di Torre del Lago con la presenza della seconda sede della coalizione: “Si inaugura oggi la sede di Civicamente, lista capitanata da Luigi Troiso, una persona che da sempre si è dedicata al territorio. L’attenzione per Torre del Lago rimane molto alta per le nostre liste, abbiamo ora due sedi attive sul territorio e pronte a ricevere i cittadini che vorranno informazioni sulle nostre proposte”.

Luigi Troiso, capolista della lista Civicamente, si è detto “molto contento di inaugurare questa sede, proprio a Torre del Lago. Una sede che è ora ufficialmente attiva e pronta a ricevere tutti i cittadini che vorranno essere ascoltati e confrontarsi con le proposte della lista civica. Questa sarà per i prossimi 30 giorni la casa per tutti coloro che vorranno essere ascoltati e far parte di questo grande progetto”.