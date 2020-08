Scuola di Quiesa, il comitato: “Dopo mesi ancora nessuna notizia sui lavori”

“È del 17 agosto un articolo in cui si dice che i lavori delle scuole sono ‘partiti a tempo di record’. Abbiamo dunque letto l’elenco di questi lavori sperando di trovare qualche notizia per la scuola di Quiesa, ma la speranza, come al solito è stata vana“.

Così il comitato genitori/insegnanti per la scuola di Quiesa, che prosegue: “Sappiamo benissimo che i fondi citati nell’articolo, sono ben diversi da quelli previsti per il plesso di Quiesa, ma pensavamo che, dopo sette mesi di attesa, in un articolo riguardante le scuole, due parole per la nostra si dovessero spendere”.

“In realtà – si legge nella nota del comitato – là dove si parla di tempi record, avremmo dovuto sapere che la nostra scuola non sarebbe stata contemplata, visto che ormai sono 7 mesi che attendiamo l’assegnazione di un progetto. Sicuramente sette mesi, per una gara di appalto, tutto sono meno che tempi record tenuto anche conto del fatto che il primo cittadino dice di lavorare per il comune fino a notte fonda. A dire il vero non sappiamo neppure se è stato fatto il bando per questa assegnazione e ci chiediamo tra le altre cose, se questi tempi da record inverso siano nella norma”.

“Sette mesi di promesse, di discorsi, di colloqui negati e di mail istituzionali ignorate – scrivono i genitori – A questo punto crediamo che la scuola di Quiesa non sia mai stata un lavoro che questa amministrazione intende realizzare. Crediamo anzi che tutto questo temporeggiare, serva solo ad allungare i tempi per far sì che scadano i fondi regionali e, di conseguenza, quelli della Fondazione”.

“A proposito di tempi, visto che quelli per la nostra scuola stanno diventando sempre più ristretti, chiediamo all’amministrazione di votare velocemente quanto approvato dalla Commissione lavori pubblici e cioè di prendere in esame il progetto esistente e di dare finalmente il via ai lavori di ristrutturazione. Nel frattempo – conclude il comitato – rimaniamo disponibili a qualsiasi incontro e a leggere qualsiasi tipo di risposta ci venga data (magari ci venisse data)”.