Capannori, a tempo di record i lavori alle primarie Nottolini e Boccherini

Saranno pronte e messe a nuovo per la prima campanella del 14 settembre prossimo la scuola primaria Lorenzo Nottolini di Guamo e la Luigi Boccherini di Segromigno in Piano, grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro da parte dell’amministrazione Menesini e grazie a lavori svolti in estate a tempi di record.

Nei due plessi, che si trovano rispettivamente in via di Sottomonte e in via dei Bocchi, sono in corso opere di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e miglioramento della normativa di prevenzione degli incendi, oltre ovviamente agli adeguamenti per la sicurezza rispetto al Covid-19.

Dal punto di vista economico, l’importo di 1 milione e 800 mila euro proviene per 1 milione e 100 mila euro da un finanziamento del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), mentre i restanti 700 mila euro provengono da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da risorse proprie del Comune di Capannori.

“La nostra amministrazione comunale è fortemente impegnata nel costante miglioramento delle scuole, consapevoli di quanto sia rilevante mettere a disposizione edifici a misura di bambine e bambini – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti – Gli interventi di Guamo e di Segromigno in Piano rientrano proprio in questo percorso e rendono più belli, sicuri e confortevoli due dei plessi di riferimento della zona sud e delle zona nord. Le due opere sono possibili grazie a significativi contributi del Miur e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ringrazio vivamente. Si tratta della dimostrazione della grande capacità del nostro Ente di attrarre finanziamenti; un risultato, questo, reso possibile anche per merito del lavoro svolto dai nostri uffici. I lavori alle scuole di Guamo e di Segromigno in Piano sono gli interventi più rilevanti che stiamo effettuando questa estate: a questi si aggiungono anche lavori ordinari e straordinari che stiamo realizzando nelle altre scuole di Capannori”.

Nello specifico, l’investimento per la scuola primaria di Guamo ammonta a un milione e 35 mila euro; quello per la primaria di Segromigno in Piano è di 700mila euro. In entrambe le scuole saranno completamente rifatti il tetto e il solaio di copertura. Sarà realizzato un cappotto esterno e verrà ristrutturato lo spazio interno con il completo rifacimento delle pavimentazioni e dei servizi igienici.