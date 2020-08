‘L’amore segreto di Ofelia’ in scena alla Versiliana con Chiara Francini

Sarà Chiara Francini, volto noto del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano, la protagonista dello spettacolo che il 41esimo Festival La Versiliana, promosso e organizzato da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini e in collaborazione con Comune di Pietrasanta, vedrà in scena domani (21 agosto) alle 21,30. Nel teatro immerso nella pineta cara a Gabriele d’Annunzio l’attrice toscana sarà protagonista di L’amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff pronta a calarsi nelle vesti di una donna che nella drammaturgia teatrale ha fatto scorrere fiumi di inchiostro a molti autori.

Due attori provano a distanza il testo di Berkoff: lei è Ofelia e si immaginava il suo Amleto in modo molto diverso da quello a cui la realtà l’ha messa a confronto. Dopo un iniziale disappunto, però, la fascinazione per il testo, con le sue spiraliformi e sensuali circonvoluzioni retoriche, prende il sopravvento e la costringerà (drammaticamente) a rivedere le sue posizioni iniziali.

È così che sulla scena noi vediamo infine proprio quello spettacolo, provato conflittualmente a distanza, e che alla fine ha preso forma. L’amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff ha la forma di uno scambio epistolare: si tratta delle ben note lettere che Ofelia, in un punto molto famoso della tragedia shakespeariana, restituisce ad Amleto e il cui contenuto il Bardo ci tiene genialmente (e opportunamente) nascosto.

Il loro destino drammatico si compie fatalmente in un altrove misterioso e sconosciuto, di cui però il pubblico conosce già tutti i dettagli: le morti, la follia, il tragico finale. Nell’inevitabile incedere del dramma, però, si incastrano qui questioni nodali anche per la nostra epoca: la distanza tra passione e azione, il rapporto conflittuale con un ruolo obbligato a cui dobbiamo o vogliamo per forza aderire, il sentimento di un tempo implacabile che tutto trascina, la sovrapposizione tra finzione e realtà, sogni e desideri.

Lo spettacolo, a cura di Ad Arte Spettacoli, fa parte del cartellone del 41esimo Festival La Versiliana promosso e organizzato da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana promozione turistica.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it