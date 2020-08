L’arte di arrangiarsi, a Montecarlo lo spettacolo musicale della Filarmonica Puccini

Nell’ambito della rassegna estiva Serate in…chiostro, organizzata dall’associazione teatrale Il Palcoscenico e dal Comune di Montecarlo, la società Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo presenta L’arte di arrangiarsi, uno spettacolo musicale in due parti. Si terrà sabato (22 agosto), alle 21,30 al chiostro dell’ex istituto Pellegrini-Camignani.

In primo momento ci sarà un’esibizione dei clarinetti della Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo e poi andrà in scena Il pappatacio, lirica da camera per soprano, clarinetto dialogante e pianoforte. Musica di Silvia Marchetti, libretto di Gabriele Micheli, con Serena Suffredini, soprano, Emanuele Gaggini al clarinetto e Maria Giulia Lari al pianoforte.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.