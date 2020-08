‘Ma la notte sì’, sul palco di Capannori c’è la Gaudats Junk Band

Prosegue nel fine settimana nell’area verde sul retro del municipio di Capannori la rassegna di cinema, musica e teatro Ma la notte sì!. Domani (21 agosto) alle 21,30, è in programma il concerto della Gaudats Junk Band.

La Gaudats Junk Band è un gruppo musicale locale che ha la particolarità di suonare strumenti riciclati. La sua filosofia, infatti, in linea con l’amministrazione Menesini e con il Centro Ricerca rifiuti zero, è quella di sensibilizzare sul tema del riuso e del riciclo dei rifiuti e lo fa tramite la musica, con spettacoli unici. Domenica 23, invece, si terrà il concerto di Andrea Tofanelli & Quinto Aere live.

Andrea Tofanelli, trombettista, nasce a Viareggio. Nel 1987 si diploma al conservatorio con il massimo dei voti e cum laude, nello stesso anno ha studiato con Armando Ghitalla (tromba solista con la Boston Symphony orchestra e docente presso l’università del Michigan) e ha iniziato i suoi primi studi jazz con O. Valdambrini e S. Fanni, solisti trombettisti della rete nazionale Rai a Roma e Milano. Ha partecipato a moltissime produzioni televisive per Rai, Mediaset, La7, e Sky (attualmente circa 80, tra le quali Il Festival della canzone italiana di Sanremo, Fiorello-Stasera pago io Revolution, Francamente me ne infischio, 125 milioni di caz…e e RockPolitik con Adriano Celentano. Collabora continuativamente come prima tromba e solista con l’orchestra americana di Paul Anka, col quale ha effettuato i Tours europei 2007 e 2008 e molti altri concerti sia negli Stati Uniti che in Europa).

Saranno eseguite musiche di Carmichael, Queen, Silvestri, Garner, Bernstein, Hancock. Accompagneranno la tromba solista il quintetto di ottoni Quinto Aere.

Entrambi gli spettacoli sono gratuiti.