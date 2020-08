Niente presidi sanitari in centro, la lettera-appello del dottor Bellato

Data la chiusura, fino al 23 agosto, del servizio alla Casa di cura Santa Zita e vista la mancanza di presidi sanitari in centro storico, i cittadini, costretti a rivolgersi a strutture sanitari esterne, lamentano forti disagi soprattutto per via delle ‘infinite’ liste di attesa. Sulla questione è intervenuto il dottor Franco Bellato ha scritto una lettera al presidente dell’Ordine dei medici di Lucca, Umberto Quiriconi, per condividere il tema di dibattito.

“Caro presidente – scrive – tu ed io da decenni abbiamo sempre combattuto per la difesa del ruolo medico omnicomprensivo in ogni situazione pubblica e privata. Se la Toscana non è certo in cattiva situazione nel novero delle altre Regioni, tuttavia, lacune, criticità e difetti sono presenti anche nella nostra sanità. Responsabilità, in primis, anche dei medici che hanno abdicato al loro ruolo e valore per vari motivi che bene conosciamo. E gli amministratori, i tecnici, i controllori, i politici e i sindacati, hanno assunto la conduzione della sanità”.

“In particolare – scrive Bellato -, il distretto sanitario e sociale del centro storico era fino a pochi anni orsono in via Mordini e ha assolto le proprie mansioni con sufficienza per la popolazione entro la cerchia muraria e poi anche fuori. Quando è stato chiuso per superiori disposizioni, malgrado le proteste di tanti cittadini, a maggioranza anziani e con polipatologie, si è definito il servizio alla Casa di cura Santa Zita. Qui si svolge attività di punto prelievo ematico e liquidi biologici, di rx tradizionale e di degenza, anche in convenzione con il servizio sanitario nazionale. Orbene, anche quest’anno il prezioso servizio è stato interrotto dal giorno 8 al giorno 23 agosto. Questo determina una grave carenza assistenziale nella popolazione costretta ad andare in altra struttura pubblica con aggravamento della lista d’attesa o nel privato a pagamento totale”.

“In convenzione ci si mette d’accordo tra le parti – prosegue – e non è accettabile un così lungo periodo di sospensione: 3 o 4 giorni sono accettabili, come accadeva in via Mordini. Caro presidente, affermiamo queste cose e facciamo chiarezza. I colleghi si esprimano per il bene dei loro pazienti e per il valore dell’opera medica. Difendiamo il servizio pubblico e miglioriamolo e siano i medici i primi a delineare le linee direttive. Il privato faccia come vuole, ma se ha convenzioni pubbliche risponda a quanto deve fare e operare per tutti. Il Covid-19 ha dimostrato e non ve ne era bisogno, il fallimento di una medicina privata a discapito di quella pubblica. Lombardia docet, anche Usa docet. Iricchi si curano, i poveri muoiono. Non è questa la medicina ippocratica: medicina valida per tutti”.