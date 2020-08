E Castelnuovo ferma il parco divertimenti per il rischio contagio

Aumentano i casi di coronavirus e l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana decide di annullare l’edizione 2020 del luna park, che si sarebbe dovuta svolgere nell’apposita area degli impianti sportivi del capoluogo dal 25 agosto sino al 13 settembre.

Preso atto dell’ordinanza del ministero della salute del 16 agosto del 2020 che introduce ulteriori limitazioni negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura occasionale e che stabilisce la sospensione delle attività in luoghi di particolare aggregazione giovanile come le discoteche, sentite le forze dell’ordine, gli uffici tecnici competenti e dopo aver condiviso la decisione con i rappresentanti degli operatori del luna park di Castelnuovo di Garfagnana, l’amministrazione ha ritenuto opportuno non autorizzare lo svolgimento dell’ evento.

“Ci rendiamo conto – afferma il sindaco Tagliasacchi – che tale provvedimento comporterà dei disagi per una categoria di lavoratori già pesantemente colpita dall’attuale crisi. Comprendiamo le loro difficoltà ed esprimiamo il nostro ringraziamento per lo spirito collaborativo che hanno dimostrato in quest’occasione. La nostra decisione è però motivata unicamente dalla necessità di salvaguardare la salute pubblica e garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid -19”.

“L’amministrazione, al fine di mettere a disposizione degli operatori un sito più adeguato per lo svolgimento dell’evento e più integrato nel contesto cittadino – prosegue -, per favorirne la fruibilità da parte dei clienti, aveva già preventivato di attuare un intervento di riorganizzazione complessiva dell’area in cui il luna park oggi si svolge. Purtroppo quest’anno tutto questo non è stato possibile e pertanto dobbiamo riscontrare che al momento non vi sono le condizioni per garantire quelle misure di sicurezza richieste dai vigenti protocolli anti-Covid19, sia nazionali che regionali”.

“E’ comunque volontà dell’amministrazione – continua il sindaco – attuare, già a partire dall’anno prossimo, un progetto di rilancio del luna park di Castelnuovo di Garfagnana, favorendo una sua piena valorizzazione all’interno del programma della tradizionale fiera di settembre”