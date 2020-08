Rimesso a nuovo l’asilo nido di Capannori

È messo a nuovo e pronto alla partenza l’asilo nido comunale Grillo Parlante in via Guido Rossa a Capannori. Il 14 settembre la struttura riaprirà ai bambini e alle bambine, dopo un grosso intervento di manutenzione straordinaria che lo ha migliorato sotto molti punti di vista, prima di tutto nel sistema antincendio.

Con un investimento da parte dell’amministrazione Mensesini di 195.000 euro, l’edificio è stato reso più sicuro e più bello. Nel dettaglio, gli interventi sono stati: realizzazione di pareti in cartongesso per la compartimentazione antincendio degli spazi, l’installazione di nuove porte Rei e serrande tagliafuoco, l’adeguamento e il potenziamento dei servizi igienici e il rifacimento di parte del controsoffitto. Inoltre, sono stati installati un sistema di rilevazione fumi e gas e una centrale per la rilevazione degli incendi. A seguire è stato fatto anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle attrezzature del locale cucina. Infine nello spazio esterno dell’asilo nido è stata realizzata una nuova struttura con relativa pavimentazione per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.

“Quest’opera è particolarmente importante perché va a migliorare soprattutto il sistema antincendio dell’asilo nido ‘Grillo Parlante’ e quindi a garantire una maggiore sicurezza di tutti coloro che lo frequentano – afferma l’assessore al’edilizia scolastica e alle politiche educative Francesco Cecchetti-. Oltre ai vari interventi migliorativi per la prevenzione degli incendi è stata anche realizzata un nuova struttura nell’area esterna del nido, un pergolato con pavimentazione, per consentire ai piccoli che frequentano la struttura di poter svolgere attività didattiche all’aperto. Un passo concreto perché operatori e bimbi stiano meglio all asilo. La sicurezza e la funzionalità delle nostre scuole è una priorità per la nostra amministrazione e per questo mettiamo la massima e costante attenzione alla manutenzione e all’adeguamento degli edifici scolastici”.

L’asilo nido comunale riaprirà il 14 settembre.