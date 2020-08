Spazi espositivi e percorsi didattici a Palazzo Guinigi, arriva anche l’ok al secondo lotto di lavori

Percorsi espositivi e didattici, con spazi per conferenze e eventi: anche il secondo lotto di interventi previsto a Palazzo Guinigi è stato approvato, nella sua veste di progetto definitivo, dalla giunta Tambellini. Un ok che arriva a stretto giro al via libera al primo lotto di interventi – quello più sostanzioso – che riguarda il restauro e la riorganizzazione degli spazi interni e del giardino dell’edificio storico.

In particolare il lotto approvato riguarda l’area contigua alla zona bookshop dove sono presenti gli ampi spazi collocati nell’angolo sud-est del Palazzo che avranno una funzione espositiva e didattica che nella precedente soluzione progettuale era ospitata al piano secondo del Palazzo. La collocazione è stata ritenuta più funzionale in virtù della presenza anche di un ingresso dedicato che conferisce a questo spazio una sua specifica indipendenza.

Al piano terreno restano confermate le destinazioni che prevedono nel loggiato del giardino la realizzazione di uno spazio di accoglienza e biglietteria con guardaroba. Caffetteria nei locali adiacenti alla loggia articolata in due spazi distinti di cui il primo relativo alla ‘zona servita’, ove saranno collocati tavolini con sedie, ed il secondo proprio del ‘servizio al banco’. A completamento dell’area ristoro saranno sistemati i servizi igienici per i visitatori e la zona deposito e spogliatoio, con annesso spazio di servizio per gli addetti. La caffetteria, sul lato nord si aprirà direttamente sul percorso pedonale esterno e sul giardino prospiciente il fronte nord del Palazzo, che sarà liberamente accessibile dal percorso pedonale di collegamento tra via Guinigi e via delle Chiavi d’Oro. La configurazione ad aiuole leggermente rialzate rispetto al piano, contornate da muretti bassi, richiamerà il disegno che caratterizza la zona sommitale della Torre, ove i lecci sono collocati in aiuole simili.