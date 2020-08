Passo dei Carpinelli, caccia al tesoro sulle tracce dei templari

Martedì (25 agosto) fra le 14,30 e le 19 nuovo appuntamento con il GraalCultFest.

Al GraalCultFest organizzato da Consuelo Barilari in Alta Garfagnana, la ricerca del Graal si fa gioco in una caccia al tesoro animata dai personaggi della leggenda e dai costumi medioevali di Roberto Rebaudengo. In palio, l’arazzo del Graal appositamente creato per il festival dall’artista Umberta Burroni.

Sarà un gioco emozionante che condurrà a scoprire luoghi antichi dell’Alta Garfagnana baciati dalla storia della Francigena, dei Templari e dei pellegrini in cammino per le crociate, ricchi di leggende. Una sorta di reality storico/medievale con i personaggi della leggenda del Graal, i Templari.

Saranno formate quattro squadre di massimo quattro persone sotto i simboli dei 4 personaggi (Filippo il Bello, il vescovo di Marigny, il Gran Maestro Jacques De Molay e Ugo dei Pagani) e il capitano di ciascuna squadra indosserà il costume del proprio personaggio che gli verrà fornito durante le tappe del percorso.

I costumi realizzati dallo scenografo Roberto Rebaudengo appartengono al film Templari Ultimo Atto prodotto da Schegge di Mediterraneo per Rai 2.

Dopo aver superato le diverse prove disseminate sul territorio del Graal la squadra vincitrice verrà premiata.

I premi sono un’opera dell’artista Umberta Burroni, simbolo del Graal Cult Fest, uno splendido arazzo in tela e lana che raffigura il Graal in Alta Garfagnana con sullo sfondo la chiesa vecchia di Gorfigliano. Il vincitore avrà l’onore devolvere questo premio all’istituzione che governa e rappresenta questo territorio, ovvero l’Unione Comuni della Garfagnana. La donazione si svolgerà in presenza dell’artista, degli organizzatori e delle istituzioni nei giorni successivi; un soggiorno di due giorni per quattro persone in Alta Garfagnana al Passo Carpinelli al Villaggio Barilari (da consumare o regalare agli amici, entro luglio 2021).

Partenza dal palco nella Pineta (Villaggio Barilari – Passo dei Carpinelli, via Don Pierotti). Iscrizione gratuita. Le iscrizioni potranno avvenire fino alle 14 di martedì (25 agosto) fino a un limite di 16 partecipanti, che saranno divisi in 4 gruppi di masimo 4 persone. Il gioco avrà inizio con ritrovo al palco nella Pineta Villaggio Barilari al passo dei Carpinelli via Don Pierotti 18 alle 14,30 per la formazione delle squadre e inizio della caccia alle 15.

Le regole del gioco alla Pagina facebook: Graal Cult Festivalò