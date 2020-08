BargaJazz Festival, sul palco Nico Gori in modaità trio

Domani (25 agosto) un trio d’eccezione si esibirà al Bargajazz Festival con Nico Gori al clarinetto e ai sax, Massimo Moriconi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria. Il concerto si terrà all’aperto e in piena sicurezza a Villa Gherardi dalle 21,30.

Nico Gori, solista di punta dell’orchestra di BargaJazz, presenta il progetto Modalità Trio che propone un repertorio vario che spazia tra generi diversi e ha come caratteristiche principali l’interplay e il grande feeling. Questo trio ha già all’attivo tantissimi concerti, poiché esiste dal 2002, e ha partecipato a diverse rassegne e festival jazz in Italia, in particolar modo ha preso parte a varie edizioni di Umbria Jazz.

Le sonorità del gruppo sono molteplici proprio come le esperienze musicali dei tre musicisti e compongono un caleidoscopio di colori grazie alla scelta accurata del repertorio e all’utilizzo di strumenti diversi per dar luogo ad atmosfere che si muovono tra i vari periodi della storia del jazz.

Il BargaJazz Festival 2020 proseguirà fino al 30, il 27 agosto con Scott Hamilton e Alkaline Trio, il 28 agosto si esibirà il trio Melez con il batterista Jim Black e la cantante di origine turca Cansu Tanrıkulu, sabato 29 saranno ospiti del festival Andy Sheppard e Rita Marcotulli. Domenica 30 altri due solisti dell’orchestra di Bargajazz presenteranno i loro progetti in piccolo gruppo: Angelo Lazzeri in trio ed il quartetto di Stefano Onorati con il trombettista Fulvio Sigurtà.

L’ingresso ai concerti prevede biglietti alla portata di tutti da 5 a 10 euro con un’importante promozione rivolta agli studenti delle scuole civiche di musica, dei licei musicali che avranno accesso ai concerti con un biglietto poco più che simbolico di 1 euro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per informazioni e prenotazioni: info@bargajazz.it – telefono 0583.723860. Prevendite su https://www.liveticket.it/bargajazz