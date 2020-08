Cena di beneficenza per la piccola Jo al Rio di Vorno

Giovedì (27 agosto) alle 20,30, al ristorante Il Rio di Vorno in via del Folle Mansi, vista la richiesta di tanti lucchesi di poter contribuire alla causa della piccola Jo, si terrà una cena di beneficenza in suo favore finalizzata a raccogliere fondi.

Cena alla quale eccezionalmente saranno presenti il comico Graziano Salvadori, il soprano Elisabetta Della Santa, Fabio Ciardella, cantante pop lirico recentemente insigniti del titolo di ambasciatori della musica Italiana in Romania il duo Jerry e Gelli composto dagli attori Alessandro Gelli e Jerry Potenza.

L’evento è organizzato ancora una volta al fine di raccogliere fondi per Jo, una bellissima bambina di tre anni, nata con un problema alle tibie. Purtroppo in Italia l’unica soluzione proposta alla famiglia era l’amputazione di entrambe le gambe, mentre in Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500mila euro.

Al momento attraverso spettacoli, donazioni e vendita di gadget, ne sono stati raccolti circa 400mila, grazie ai quali Jo ha potuto raggiungere la Florida dove è stata sottoposta ai primi tre interventi chirurgici ed oggi può stare in piedi e muovere i primi passi, ma il percorso è ancora lungo e serve ancora l’aiuto di tutti noi.

Prenotazioni entro mercoledì (26 agosto) al 348.7079253 oppure allo 0583.971081. Prenotazione obbligatoria. Visto lo scopo benefico della serata il comitato organizzativo confida in un ampia partecipazione da parte di tanti lucchesi.