Real Collegio Estate, poker di eventi fra talk, teatro e musica

Una settimana di appuntamenti per chiudere in bellezza il mese di agosto con Real Collegio Estate, la rassegna di approfondimenti e cultura in programma fino a tutto settembre nel medievale chiostro di Santa Caterina.

La settimana di eventi inizia domani (24 luglio) con il talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli. Sul palco salirà il sindaco Alessandro Tambellini che parlerà delle sfide dell’amministrazione in vista degli ultimi due anni e mezzo di mandato come primo cittadino: dalle infrastrutture alla scuola, dall’economia al turismo. Inizio alle 21.

Mercoledì (26 luglio) nuovo appuntamento con la Prosa Ragazzi de La Cattiva Compagnia che porterà, con inizio alle 21, sul palco della manifestazione estiva cittadina la rivisitazione di un classico di Luigi Pirandello: Il berretto a sonagli.

Terzo appuntamento giovedì (27 luglio) sempre alle 21 con la versione ‘light’ della manifestazione Lucca Jazz Donna, organizzata dal Circolo Lucca Jazz. Protagonista la splendida voce di Michela Lombardi con un quartetto tutto all’insegna dei migliori standard del genere.

La settimana di eventi si chiude con il concerto organizzato dall’associazione di promozione musicale Animando. L’Elisa Baciocchi String Quintet eseguirà per l’occasione alcuni dei più celebri quintetti di Luigi Boccherini per una serata all’insegna della musica del Settecento Lucchese. Anche in questo caso l’inizio è alle 21.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Si consiglia, per ogni appuntamento, di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza, di fianco alla basilica di San Frediano.