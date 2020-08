Scuola, Galletti (M5s): “In Toscana sono in arrivo quasi 53 milioni di euro”

“Grazie all’intervento del governo e all’impegno della ministra Lucia Azzolina, in Toscana sono in arrivo quasi 53 milioni di euro, di cui 20 milioni sul 2020 e il resto sul 2021, per assumere ulteriori insegnanti e personale non docente per scongiurare così classi pollaio e accorpamenti”. Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle, interviene nel dibattito sulla scuola.

“Il decreto interministeriale di riparto delle risorse è del 10 agosto e quindi mi aspetto che la Regione si sia già attivata con l’Ufficio scolastico regionale per procedere con la ripartizione delle unità di personale alle singole scuole, con le conseguenti assunzioni – va avanti Galletti – Anche perché in questi ultimi mesi ci sono arrivate numerose segnalazioni di dirigenti scolastici in difficoltà, costretti a creare classi accorpate con oltre 30 alunni. E questa, con i contagi in salita, è ovviamente una situazione da scongiurare in ogni modo, per motivi sanitari, oltreché didattici. Si proceda subito quindi con l’assegnazione del personale e con le assunzioni necessarie per dare risposte concrete alle nostre scuole e alle famiglie”.