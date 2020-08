Scannerini (FI): “Via Romana, bisogna riasfaltare”

Via Romana nel degrado. E’ quanto sostiene Matteo Scannerini, di Forza Italia Capannori. “Chiunque transiti da lì – sostiene – si rende conto, guidando e non, del pessimo stato della carreggiata. Buche dalle discrete dimensioni e pessima qualità dell’asfalto pregiudicano la tenuta di strada, specialmente dei motocicli, mettendo in pericolo la salute dei cittadini. Non basta più rattoppare a zone. Serve un’asfaltatura vera e propria. Un intervento che agisca in profondità per stabilizzare l’infrastruttura una volta per tutte”.