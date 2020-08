Atletica Torre del Lago, Paci: “I ragazzi ancora costretti ad allenarsi in pineta”

La candidata sindaca di Viareggio Barbara Paci ha incontrato Giovanni Sori, allenatore dell’Atletica Torre del Lago e collaboratore dell’Atletica Virtus Lucca. Un incontro avvenuto proprio nella pineta dove gli atleti, attualmente sprovvisti di una pista dove potersi allenare, si trovano per fare esercizio fisico.

“Siamo di fronte ad un altro sport abbandonato a se stesso: l’atletica leggera – dichiara Paci -. Sono lontani i tempi in cui allo stadio dei pini Torquato Bresciani si

inaugurava la prima pista in Tartan d’Italia, era il 1969. Da quel momento tantissimi giovani atleti si sono allenati e hanno gareggiato su questa pista. Oggi a Viareggio niente di tutto questo è possibile. I ragazzi si allenano in pineta con gli allenatori e l’amministrazione non è riuscita a in questi anni a trovare un posto dove poterli accogliere. L’assessore allo sport dovrebbe essere un punto di riferimento per risolvere i problemi e trovare una sistemazione funzionante per gli allenatori e gli atleti e non un muro insormontabile. Attraverso il recupero delle aree sportive in degrado o disuso tutti gli atleti potranno usufruire di un impianto sportivo accessibile e a disposizione grazie ad un’amministrazione attenta alle loro esigenze. Lo sport deve diventare un metodo di aggregazione sociale in modo da recuperare i ragazzi in maniera virtuosa e sana. Lo sport è vita e deve essere garantito a tutti coloro che lo vorranno praticare”.

“Abbiamo incontrato anche il nipote di Arturo Maffei, ex campione olimpionico viareggino nel 1936, ed al quale è stato intitolata la pista di atletica allo stadio, il quale ci ha raccontato che la bacheca con i cimeli del campione, che un tempo era in comune, ora non è più consultabile – va avanti Paci -. Dal comune i cimeli ed i ritagli di giornale sono stati spostati alla polizia municipale, vicino all’ex tribunale, e messi nel parcheggio. I familiari hanno ripreso il materiale e sono riusciti, grazie al Viareggio Calcio ad esporlo in un’altra sede, che oggi è malauguratamente non accessibile; lo stadio”.

“Se mi manca lo spazio dove poter allenare i ragazzi come faccio a lavorare? Le strutture esisterebbero, ma sono chiuse o abbandonate – sottolinea Giovanni Sori -. Porto i ragazzi in pineta a correre per mantenere la forma e prima di una gara, ma in uno spazio idoneo come una pista attrezzata sarebbe il minimo per dargli una preparazione idonea. Allenandoci in pineta non possiamo neanche essere tranquilli, non di rado mi è capitato di vedere gente spacciare proprio vicino a dove si stava facendo gli esercizi di riscaldamento. Porto i ragazzi ad allenarsi all’inizio del viale dei Tigli, nel parcheggio davanti alla piscina o sotto al porticato del Palabarsacchi. Bisogna trovare una soluzione a tutto questo degrado”.