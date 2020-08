Il tempo è stato clemente e questo pomeriggio (29 agosto) l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo parco giochi intitolato a Ida Innocenti Del Carlo.

Porcari ha riservato a questo spazio colorato, attrezzato, inclusivo all’accoglienza e all’inclusione. Tanti bambini e tante bambine in fila, con educazione, per provare altalene e scivoli, arrampicate e animali a molla, saltellando sulla colorata pavimentazione antitrauma in gomma colata.

Un’opera di microqualificazione del centro commerciale naturale per la quale il Comune ha ricevuto anche un contributo da parte della Regione Toscana.