L’assessore alla mobilità Gabriele Bove e l’assessora con delega alle attività produttive e candidata alle regionali Valentina Mercanti ieri mattina (28 agosto) hanno visitato lo stabilimento della Imball Center srl al Piaggione. Un’azienda del territorio specializzata, tra le altre cose, nella produzione di imballaggi flessibili attenta alla sostenibilità. L’obiettivo della Imball center srl è quello di ridar vita al vecchio ‘Villaggio Operaio’, trasferendo il cento per cento della produzione che attualmente è dislocata in due località distinte.

“Imball Center Srl è, peraltro, attentissima alle tematiche del green e del sostenibile, a partire dai suoi prodotti, che sono completamente senza solventi – ha raccontanto Bove -. La decisione aziendale di investire in tecnologia verde consente, infatti, di stampare, utilizzando inchiostri a base di acqua, anziché i classici inchiostri a base di solventi, azzerando così l’impatto ambientale. Anche la scelta degli edifici, individuati come sede operativa, è volta a ridurre la cementificazione di ulteriore spazio verde, puntando sulla riqualificazione di vecchi immobili, vincolati dalla Soprintendenza. Non di minor pregio il fatto che un terreno che la Imball center Srl non utilizzerà a scopo produttivo verrà concesso in comodato di uso gratuito al Comune per gli abitanti del Piaggione che hanno sottoscritto un patto di cittadinanza con l’amministrazione, allo scopo di riqualificare la zona adiacente alla vecchia scuola: un centro di aggregazione con attività all’aperto, un orto civico e tanto altro. Queste solo alcune delle idee proposte dai cittadini del Piaggione, a dimostrazione di quanto sia ancora viva la voglia di far parte di una comunità, di sentirsi uniti e di creare qualcosa insieme. Un vero e proprio volano per l’intero paese. Un progetto, che avvicina i cittadini alle imprese, con alla base la condivisione e l’amore per il proprio territorio”.