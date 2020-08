Turismo, Mercanti: “Ripartire è stato complesso ma i risultati si vedono e si vedranno”

Anche l’assessora alle attività produttive Valentia Mercanti fa il bilancio del lavoro svolto in questi mesi dopo l’uscita dell’articolo Venerdì di Repubblica, dove Lucca viene definita come uno dei centri in cui il turismo ha retto di più rispetto alle grandi città d’arte italiane stremate dagli effetti negativi dell’emergenza covid-19. Un’occasione per ricordare l’impegno passato e progettare un futuro nuovo che “dovrà essere meglio di prima”.

“Se guardo indietro, vedo lunghi mesi di duro lavoro, messaggi e telefonate con cittadini e imprese, videoriunioni con i colleghi sul territorio e in Regione, con le associazioni di categoria, tutti lontani ma uniti in un solo obiettivo: la ripresa – ricorda Mercanti -. Un impegno lungimirante, impensabile da mettere in atto senza il grande lavoro fatto dagli uffici, che ha portato una città vuota, silenziosa e bisognosa di nuovo coraggio ad essere una destinazione di eccellenza sia per il turismo di prossimità sia per quello nazionale. Coraggio lo ha dimostrato chi non ha mollato, chi è cambiato per stare al passo, chi ha lavorato per organizzare nuovi eventi accattivanti e cercando di rimodellare gli eventi tradizionali. Tutte scommesse che per oggi, e non era scontato, hanno contribuito ad un buon presente per la nostra città. Lucca è oggi una città molto diversa da prima del lockdown. Ci sono i turisti ma anche gli abitanti, che si riappropriano dei luoghi. Lo vediamo accadere in tutto il territorio. Questo è uno dei temi essenziali da tenere presente per qualsiasi politica di sviluppo. Per le presenze turistiche nel capoluogo, i numeri non sono ovviamente quelli del 2019, ma abbiamo evitato l’effetto ‘Città fantasma’ che altre realtà stanno vivendo. Ripartire è stato complesso e non scontato ma i risultati si vedono già e si continueranno a vedere nei mesi che verranno. Non vorrei mai però che tutto tornasse come prima, avevamo iniziato a lavorarci già dal 2019 su questo tema perché tutto dovrà essere molto meglio prima”.