Benessere e equilibrio, la dottoressa Torti ai Vivai Favilla

Come imparare a utilizzare le proprie risorse per affrontare in modo equilibrato le sfide e i cambiamenti della vita quotidiana. Questo l’importante tema dell’appuntamento gratuito, dedicato alle pratiche di benessere con la dottoressa Paola Torti, counselor e formatrice.

Durante l’incontro, che si svolgerà il prossimo 5 settembre, dalle 16,30 alle 18,30 a GreenheArt, ai Vivai Marino Favilla a Picciorana, la dottoressa Torti avrà modo di illustrare cos’è il counseling e in particolare le tecniche e le pratiche di consapevolezza più adatte, per affrontare con equilibrio le fasi di cambiamento.

Ansia? Destabilizzazione? Timore dei conflitti? Angoscia da rientro? Sono più che semplici stati d’animo, sono veri e propri scogli emotivi che possono generare profondo disagio, impedendo di reagire con equilibrio e centratura alle sfide e ai cambiamenti della vita quotidiana.

Quindi, sabato (5 settembre), dalle 16.30 alle 18.30, nell’Emotional Space dei Vivai Marino Favilla, a Picciorana, l’open day della dottoressa Torti, (in perfetto rispetto delle norme anti Covid), offrirà a tutti una grande opportunità: approfondire la capacità di attingere alle proprie risorse, per far fronte alle difficoltà che la vita ci presenta.

C’è una soluzione, dunque, o più soluzioni alle nostre quotidiane difficoltà e disagi interiori, da perseguire attraverso strumenti e pratiche di consapevolezza, calibrati sulle specifiche esigenze individuali. Avremo modo, inoltre, di scoprire alcuni rimedi ad hoc ispirati al mondo della della naturopatia australiana, di cui la dottoressa Paola Torti è esperta.

Da sempre interessata allo studio della personalità umana in tutti i suoi aspetti, alle dinamiche relazionali e all’analisi dei fenomeni sociali, la dottoressa Torti ha orientato studi e scelte professionali verso percorsi che le hanno consentito di sperimentare e vivere in prima persona quanto appreso, portandolo successivamente, come valore aggiunto, nell’ambito professionale della relazione d’aiuto e sostegno alla persona.

Laureatasi in Scienze politiche, ha lavorato presso aziende multinazionali, specializzandosi in negoziazione internazionale e gestendo relazioni commerciali con i Paesi Europei, del Nord Africa, Medioriente e Polinesia Francese.