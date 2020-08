Castelnuovo, si chiude la lotteria degli acquisti: venerdì l’estrazione dei vincitori

Si chiude oggi (31 agosto) la lotteria degli acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per tutto il mese di agosto. Un’iniziativa che ha avuto grande successo e che ha visto 20mila tagliandi distribuiti dai negozi associati.

Un modo per coinvolgere tutte le attività commerciali aderenti all’associazione e non solo quelle situate nel centro storico di Castelnuovo. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà venerdì pomeriggio alle 16,30 nella sede di Confcommercio in via Farini.

Saranno presenti funzionari della polizia municipale e rappresentanti del comune di Castelnuovo oltre al presidente Andrea Baiocchi e il resto del consiglio dell’associazione. L’estrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Castelnuovo Eventi”. Primo premio un viaggio per due persone al villaggio Alpitour alle Maldive (nove giorni, sette notti) all inclusive. Secondo premio una e-bile targata Bmw dal valore di circa 3mila euro. Terzo premio una tv da 50 pollici, quarto premio un robot da cucina Kitchen Aid e dal 5° al 30esimo estratto buoni acquisto del valore di 100 euro da spendere nei negozi associati.