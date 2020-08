Da Bach a Piazzolla, concerto al Palazzo Pfanner

Venerdì prossimo (4 settembre) alle 21, nel giardino di Palazzo Pfanner, si terrà il concerto Da Bach a Piazzolla, primo degli appuntamenti della rassegna musicale ”Suoni di Lucca- Musica in Palazzo Pfanner, organizzato dall’Associazione Orchestra da Camera “Luigi Boccherini”, con il Patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed Acli. (In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Sala Concerti di Palazzo Pfanner)

La serata vedrà protagonista Il quartetto napoletano composto da: Riccardo Zamuner, violino;

Rocco Roggia, violino; Marco Traverso, viola; Chiara Mallozzi, violoncello.

Quartetto che si è esibito in numerosi concerti in Italia per importanti associazioni con un repertorio proposto spazia dal barocco sino agli autori del ‘900.

In programma musiche di: Bach, Mozart, Pergolesi, Mascagni , Brahms, Massenet, Jenkins, Piazzolla, Garde.

Al termine del concerto, come consuetudine sarà offerta a tutti i presenti una degustazione del tipico liquore lucchese La Biadina di Tista, gentilmente offerta dalla farmacia Novelli di Lucca.

I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti-covid

Ingresso 5 euo (cinque) e obbligo della mascherina