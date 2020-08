Di Lorenzo, prima uscita con gol: adesso la nazionale per la Uefa Nations League

Archiviata da pochi giorni la travagliata stagione 2019/2020, è già tempo di scendere di nuovo in campo. Dopo l’annata della consacrazione con la maglia del Napoli, Giovanni Di Lorenzo vuole continuare a stupire. Il terzino di Ghivizzano ha già iniziato in quinta: gol e assist nella prima uscita in amichevole con il Castel di Sangro e convocazione in nazionale.

Di Lorenzo si conferma un vero e proprio orgoglio del paese di Ghivizzano: dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo – con storico esordio con assist per il terzino del Napoli -, la nazionale azzurra torna in campo per le prime due gare della Uefa Nations League con l’obiettivo di allungare la striscia record di 11 vittorie consecutive.

Venerdì 4 settembre (alle 20,45 – diretta su Rai 1), l’Italia ospiterà allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Bosnia Erzegovina per poi far visita lunedì 7 settembre (alle 20,45 – diretta su Rai 1) ai Paesi Bassi alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Il ct Roberto Mancini ha deciso di fare delle convocazioni ‘allargate’ chiamando 37 calciatori (sono 67 in totale i convocati nella sua gestione), che si sono ritrovati nella serata di sabato (29 agosto) al centro tecnico federale di Coverciano per il primo raduno di una stagione che si preannuncia ricca di impegni, con 8 incontri in programma nei prossimi due mesi e l’epilogo in estate con il campionato europeo, posticipato di un anno a causa dell’emergenza Covid-19.

Tra i convocati c’è Giovanni Di Lorenzo, che si giocherà un posto da titolare sulla fascia destra. Il terzino ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: nella prima amichevole stagionale con il suo Napoli, Giovanni Di Lorenzo è andato subito in gol nella netta vittoria di 10-0 con il Castel di Sangro.

Adesso è tempo di nazionale, una maglia sognata fin da bambino. Tutta Ghivizzano è pronta, come sempre, a sostenere il proprio beniamino.